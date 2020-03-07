現在人壓力愈來愈大，心理健康更是不可不注意的課題，最新研究發現，1天只要在自然環境中待上10分鐘，就能降低皮質醇（壓力荷爾蒙）。

美國馬里蘭大學（University ofMaryland）及康乃爾大學（Cornell University）共同發表研究，以日本、美國、瑞典等706名大學生做為對象來研究，發現只有每天10分鐘待在自然環境裡，就能讓身心放鬆。

不論是坐著還是散步，只要是待在自然的環境裡，心跳、血壓及壓力荷爾蒙的數字都有明顯降低，也能減少不安的情緒。而且自然環境並非要去森林保護區、大自然的山中，城市中的公園，大學裡的小森林，也都有同樣功效。

自然的力量是無窮的，若是能搭配適度的運動或散步，將能使身體受益更多，妥善利用住家或公司附近的公園，將能減少內心壓力，達到放鬆腦部的功能，何樂而不為？此篇論文刊載於《Frontiers in Psychology》中。

(中時電子報)