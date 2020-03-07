香港傳出新冠肺炎確診者毛小孩口鼻檢出新型冠狀病毒的核酸，引起國內外專家及民眾的關切，台南市長黃偉哲表示，對於防疫工作都必須以最高規格來因應，未來如果確診民眾家中有飼養犬、貓，市府將立即啟動檢驗及照護機制。

台南市農業局長謝耀清表示，就流行病學來說，確診新冠肺炎患者的衣褲、枕頭、棉被、家中沙發及地板，都可能被患者帶有病毒的口水、鼻涕及糞尿等汙染而檢出病毒核酸，家中飼養的毛小孩亦可能被汙染而檢出病毒核酸，但毛小孩是否會被感染必須進一採樣檢驗才能確認。

謝耀清表示，先由衛生局協助提供確診患者家中有飼養犬、貓的相關資料給農業局動保處，犬、貓應自家隔離，由其他親人照料並持續監控犬、貓健康狀況，若有咳嗽或發燒可通報動保處採樣送檢。

如確診患者為獨居者，將由農業局動保處安排專人會同當地里長或警察，每日前往該住所照護及觀察毛小孩的健康情形，此種專人到府照護的方式，將直到主人治癒平安歸來才結束。

黃偉哲呼籲，家中有毛小孩的民眾切勿恐慌，毛小孩是家中的一份子，千萬不要任意棄養，飼養者與犬貓接觸前後應以肥皂水洗手，以確保人犬健康。而市政府也已擬妥相關檢驗及照護措施，隨時可啟動，市政府會與大家同心協力共同守護市民與毛小孩的健康。

(中時 )