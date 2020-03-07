國民黨主席補選結果出爐，中壯派藍委江啟臣拿下近七成的票數，奪下黨魁寶座，前副主席郝龍斌則獲得3成1的選票，驗證世代交替呼聲，江將在9日交接上任。江啟臣稍早特地到黨中央發表勝選感言，感謝郝龍斌良性競爭，未來將進一步向郝請益。談及政黨內造，江說，期盼中常會納更多具民意基礎的代表，但不必然每個職務都由具備公職身分的人擔任。

此次國民黨主席補選的選舉人為34萬5971人，投票數為12萬4019人，但有676張無效票，投票率為35.85％，創下歷史新低，結果揭曉，由江啟臣獲得壓倒性的勝利，共得8萬4860票，得票率68.8％，且在所有縣市都領先，郝龍斌只得3萬8483票，得票率為31.2％。

甫當選主席的江啟臣也特地北上到黨中央發表勝選感言，他說，我也與郝龍斌副主席通過電話，感謝郝副主席在選舉過程中的良性競爭，讓這場選舉透過論述、思辨來落實國民黨的民主化。未來，我也會向郝副主席請益國民黨改革的想法。未來一年多的時間，我們要一起加速國民黨的改革，落實競選的政見，找回人民對國民黨的信任。

「改革重要的是做事不是人事，改革要分的是工作不是位子」，江啟臣加重語氣表示，黨主席選舉今塵埃落定，但考驗明天才開始，我將在最短的時間，將黨務人事就定位，落實我在競選時的黨務改革、政黨路線、人才政策三大面向的「國民黨redesign」政見。

江啟臣說，我將推動國民黨組織改革，從輕地方重中央的倒梯形，轉變成重地方輕中央的金字塔型，加強地方佈局，讓國民黨接地氣，回應基層的期待。

詢及人事布局，江啟臣指出，所有人事安排，有他實際發揮功能的地方，將以實際執行工作任務為考量，來安排適當人選。

他說，身為現任立委，當選黨主席，就是內造化的開始，期盼未來中常會納入更多具民意基礎的代表，但不必然每個職務都由具備公職身分的人擔任，而是精神上必須貼近民意，快速反應民意。

(中時 )