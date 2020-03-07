新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫全球氣氛緊張，許多人意識到新型冠狀病毒的威脅，紛紛求口罩自保。我國有賴於口罩實名制政策，稍緩了引爆民眾恐慌的「口罩之亂」。不過似乎這波搶口罩潮仍未平息，口罩的需求還是很高，因此也引來不肖商人搶賺這筆災難財，甚至開發出要說出「密語」的方式，才能完成交易。

根據《ettoday》指出，這位斂財的口罩業者竟是隱身在「百貨公司」的櫃姐。她透過臉書社團PO文販售口罩，一名黃姓網友在社團看到文中標榜「有口罩現貨，大人小孩都有，但『成本比較高』，意者私訊。」詢價後，業者表示「50個兒童口罩580元、成人口罩平面480元，立體款880元。」

雙方達成協議後，網友發現交易地點竟在高雄大遠百，更大辣辣地指出在「10樓的某櫃位」，不僅交易地點神秘，更要求買方須說出通關密語「要拿東西就好」，才能取貨。黃姓網友到櫃位後，赫然發現對方根本就是櫃姐，身穿制服，一開始還當她為一般顧客接待，直到講出「密語」後，立刻秒懂意思去拿貨。

這名櫃姐從身後的櫃子裡取出背包，接著再把背包放到椅子後放地上，遮遮掩掩地取出一盒口罩，再迅速用袋子包裝好給黃姓網友「一手交錢一手交貨」。該網友隨後向記者指出，在口罩之亂發生前，一盒兒童口罩只要130元，現在硬生生漲了5倍之多。

記者也將網友買的成人口罩拿去給衛生局詢問是否違法，但衛生局人員表示成人口罩只是「工業用口罩」，並非醫療型口罩，所以並不違法。

(中時電子報)