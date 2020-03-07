詹惟中術後恢復良好。（經紀人提供）

風水國師詹惟中6日晚間動刀，他7日表示：「忍了40年才做眼睛雷射手術，真的後悔太晚動刀。」動刀後當晚視線模糊，但隔日一清醒，睜開眼整個世界都是明亮的，他笑稱戴眼鏡有諸多不便，年輕時，甚至因為捲入鬥毆時，眼鏡被打飛出去，還產生飛蚊症，從此對眼鏡有陰影，沒想到花費12萬左右就能解決自己近40年的困擾。

詹惟中從16歲至今，近視已40年，這次看到朋友動刀相當成功，所以冒險做嘗試，沒想到效果非常好，「托老天爺的幫忙，我所擔心的乾眼、異物感，目前都沒有，看得非常清晰，之後要去規畫健身、跑步等運動，讓自己活得更健康，不再因為流汗弄濕眼鏡，造成生活不方便。」他也不忘感謝神明，「眼睛是靈魂之窗，感謝佛陀賜給我靈魂的再生。」他透過大學眼科陳威霖醫生妙手，不僅徹底解決原先的800多度近視，連老花眼、散光都一併處理，他也打趣自己，「大學沒有讀完，竟然在『大學』完成手術。」

詹惟中讚嘆，「之前光買名牌眼鏡、鏡框及鏡片就超過一百萬了，這次手術過程不到15分鐘，舊時期的手術可能比較恐怖，但現在先進非常多，技術也很厲害。」他笑稱自己過去錄外景節目，戴著眼鏡爬山涉水總不方便，「還有泡澡、騎車、打球都很不方便，現在真的把過去戴眼鏡的諸多痛苦跟煩惱一拋腦後了！」

(中時 )