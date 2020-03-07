收到前女友的喜帖真是讓人不知所措！一名男網友表示收到前女友的喜帖，但自己怕尷尬無法出席又不想失禮，在網上詢問網友：「包三千六託人帶去，會不會被罵或是不禮貌？」引發網友熱議。

男網友在《爆廢公社》表示，「前女友結婚了，有發喜帖給我」但原PO因為怕尷尬，所以不打算出席，他詢問網友：「包三千六託人帶去，會不會被罵或是不禮貌?」原PO也別強調，兩人我是「真的沒緣分才和平分手，並無爭吵或是小三小王介入」

許多網友看完都表示原PO是個有風度的人，留言「3600算多了，不過和平分手，還能掛念對方真的難得」、「我覺得你的做法很有風度，去不去就看你想不想去現場祝福她了，既然是和平分手，兩個人只是沒緣分，我覺得她會選擇發給你大概也不是要你坐「前任桌」給你難看的吧？」不過網友們也認為包3600太多了，表示「母湯啊！3600很多耶，600就好啦！」、「當然包600就好，等她孩子出生包12000」

(中時電子報)