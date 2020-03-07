美國總統川普6日前往亞特蘭大視察疾病管制暨預防中心（CDC），被問及政府如何遏止新冠肺炎疫情擴大時，竟然扯到自己崇拜的叔叔約翰．川普（John G. Trump），稱自己和「超級天才」的叔叔一樣有強大而傑出的基因，就算當不成總統，也可以是非常出色的科學家。

他說：「我叔叔是麻省理工學院（MIT）的教授，是難得一見的偉大超級天才。」我從小就對數理感興趣，一點就通。「大家都很訝異，我竟然懂數理。也許我當年應該朝這方向發展，而非競選總統。」

網友對川普這麼臭屁一面倒酸言酸語。一位網友推文到：「這傢伙在日全蝕時，裸眼直視太陽，竟然覺得自己可以當個研究型科學家？」

有位網友則推文勸他那就立刻辭了總統，快去申請就讀MIT。有個網友受不了地說：「我真是受夠這個滿嘴謊話、猶如毒瘤的自戀狂當總統。」

這並非川普第一次誇口自己在數理上的天分。2018年10月他否認全球暖化、氣候變遷，當時就搬出自己的叔叔當擋箭牌，也稱自己對科學有天分。

(中時 )