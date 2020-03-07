子瑜視訊與團員分享近況。(取自微博)

韓國新冠肺炎疫情持續擴大，對演藝圈影響甚鉅，韓國人氣女團TWICE也因此取消許多行程。此時，台灣成員周子瑜的行蹤也曝光，原來她已低調回台，目前正居家隔離14天中。

受到疫情影響，TWICE許多行程也被迫取消，而周子瑜則因為人已回台灣的緣故，缺席今日的TWICE直播。不過她也透過視訊與粉絲分享自己最近狀況，稱雖然回家了，但哪邊都不能去，因為要隔離14天。

不過TWICE成員也相當貼心，特地擺一張子瑜照片在旁邊，表達9人團魂同在的心情。

(中時電子報)