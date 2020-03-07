新冠肺炎疫情重創全球航空業，兩岸三地航空業災情特別慘重，原本在台港線每天提供15個航班飛的香港國泰航空，在旅客僅剩約6％況下，本月13日至28日訂位系統顯示未提供航空，3月29日則是排了7班，國泰台灣分公司表示總部沒有說要停飛，目前是系統在做更新，航班會隨著市場變化做調整。

由於台灣官方今天將德國、法國、法國與西班牙列為二級「黃色」旅遊警示，國泰航空台灣分公司指出，總公司如果有任何航班調整因應也收屬於正常狀況，至於是否確實停飛一段時間，要等公司訂位系統恢復正常作業後才會知道。

國泰航空去年7月飛台灣滿60周年，如果真的停飛台港線，將是60首例，而根據民航局統計，3月6日港澳航線應飛143班次，實飛8個架次，4個來回航班，載客1,491人次，2月29日到3月6日應飛982架次，實飛145架次，與去年12月平均值相較，減了85.43％，載客10,654人次，減了94.18％，也就是剩不到6％旅客。

(工商 )