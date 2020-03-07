新冠疫情（COVID-19）疫情以來到中期，指揮中心指揮官陳時中今（7）表示目前的防疫段考「考得不錯」。其實，追溯回疫情初期，台灣面臨口罩荒，鬧出「口罩之亂」，政府如何克服這危機，在一個月內打造60條口罩機，讓產能從200萬片提升到千萬片，加上口罩實名制政策，這一切的源頭，得回到今年春節，除夕的一通電話。

新冠肺炎在全球蔓延，許多國家也接連鬧起口罩之亂、民心恐慌級社會緊張，台灣也都曾經歷過這現象，但行政單位卻迅速擬定執行禁止出口、實名制等對策，不僅讓口罩產能提升、人人拿得到外，更成為國際間仿效的典範。

陳其邁在接受《中央社》採訪問時回憶，在除夕當天他打給經濟部長沈榮津說「出代誌啊！」因為口罩發放速度太快，加上過年期間工廠停工，現有庫存恐在開工後面臨沒有口罩的處境。陳其邁指出，當時政府庫存約4500萬片口罩，但一天就發了600萬片出去，三天就發出1800萬片。

陳其邁見狀，趕快請沈榮津去聯絡廠商，詢問能否在過年期間加班趕工，但當時大家還沒意識到疫情嚴重性，就算有發加班費也沒人願意上班。情勢所逼，陳其邁決定當時第一步要「先顧好醫院，其他的被罵就被罵」。不過幕僚已開始策劃口罩實名制，讓大家都有口罩可領。另外，在參考SARS期間口罩禁出口政策後，陳其邁立即要求經濟部禁止口罩出口，讓他來負責，並向行政院長蘇貞昌報告。

CSD中衛於春節期間召回員工回廠加班，七天年假中，接受調度回廠加班的員工，加班5天趕出67萬片平面醫療口罩。（本報系資料照／馮惠宜攝）

不過，行政團隊發現一個錯誤，就是過去台灣生產口罩多為高階醫療口罩外銷，而目前的庫存口罩，「一般醫療口罩」大多是從大陸進口，考量到當時武漢疫情逐漸擴大，而新冠肺炎又是屬於呼吸道疾病，口罩絕對是未來幾個月的民生必需品，因此陳其邁決定，除了禁止外銷口罩，台灣自己也要加產口罩。在初三、初四就趕快商討，請沈榮津去買機器，調查原物料，將產能留在國內。

陳其邁說，過年那幾天，每天都跟沈榮津聯絡，兩人都睡不著覺，沈榮津終於在初四時表示已跟廠商談好，初六開工後就能加緊製造，將產能催升到每天400萬片。後來沈榮津陸續找了工具機廠商，一口氣下訂60台機器，一台新台幣300萬元。如今預計9日可以全數交貨，達到真正的日產千萬片口罩。

(中時電子報)