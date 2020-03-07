中央氣象局表示，明(8)日有另一波微弱的東北風增強，東半部及降雨北部山區有降雨機率，下周二(10)還有另一波鋒面雲系通過，這波水氣會稍多，有明顯強降雨和雷雨發生，下周天氣變化大，提醒民眾要常備雨具。

氣象局預報員劉沛騰表示，明天降雨集中東半部及台北山區，氣溫部分，明天北台灣雲量增多，白天北部高溫約25度，中南部28-30度，東半部約25-26度。

劉沛騰指出，周一晚上另一波鋒面在北台晚外海，對台灣影響不大，下周二(10)清晨鋒面通過，全台將有明顯強降雨和雷雨，同時東北季風也逐漸增強。這道鋒面結構完整，屆時天氣將有明顯轉變，中部以北及宜蘭、花蓮雨勢較明顯，有局部大雨發生的機率，中部以北及東北部氣溫也將明顯下降。

劉沛騰進一步指出，下周四(12)東北季風減弱，氣溫回升，北部及東半部地區有局部短暫雨機率，其他地區大多為多雲的天氣。

(中時 )