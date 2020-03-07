據新華社7日報導，希臘總理米佐塔基斯6日表示，由於土耳其「系統性幫助」難民透過水路和陸路進入希臘，歐盟與土耳其此前達成的難民安置協議「已死」。

分析人士指出，土耳其希望透過「開閘放難民」向歐盟施壓，以獲得在敘利亞伊德利卜省等問題上的支持。但歐盟當前面臨英國「脫歐」談判考驗、新冠肺炎疫情擴散等棘手難題，在難民入境問題上傾向於「閉關」。問題久拖不決的話，可能釀成新的人道主義災難。

希臘作為敘利亞難民前往歐洲的主要通路，是歐盟抵禦最新一輪難民潮的最前線。隨著敘利亞西北部戰事升級，土耳其2月27日表示不再阻止敘難民經由希臘進入歐盟。此後，大批難民聚集希土陸地邊境，另有難民經海路前往希臘東部島嶼。土耳其內政部長索伊盧6日說，已有超過14萬名「政治避難者」從土耳其西北部邊境的埃迪爾內省進入希臘。

新華社報導說，希臘政府目前已暫時關閉與土耳其的陸路邊境口岸，並出動大批軍警戒備。希臘政府6日稱，已阻止4萬多人次「闖關」，逮捕260多名非法入境者。米佐塔基斯聲稱絕不容忍非法入境，並宣布近期不再接受任何非法入境者提交的避難申請。

土耳其與希臘本就關係不佳，因新一輪難民潮再起爭執。土耳其指責希臘軍警開槍打死打傷難民，希臘方面則稱這是土耳其炮製的「假新聞」，並指土方使用催淚瓦斯掩護難民越

境。

3月2日，在希臘萊斯沃斯島，難民和非法移民從一艘經土耳其由海路進入希臘境內的船上下來。（新華社照片）

作為歐盟的重要門戶國家，希臘近年來頗受難民問題困擾。根據聯合國難民署的數據，目前仍有超過10萬名難民和非法移民滯留在希臘境內。希臘境內最大的莫麗亞難民營設定收容能力僅為2800人，實際收容了近2萬人。

避難者與當地居民的矛盾也日益激化。調查顯示，90％的希臘島民認為難民成為較大社會負擔，政府應當加強邊境管控。新華社記者近日在希臘萊斯沃斯島現場目擊，大批島民自發前往各港口，阻止避難者的船隻靠岸。

米佐塔基斯政府去年上台後曾試圖建立封閉遣送中心，集中安置避難申請被拒後等待遣送出境者，但因遭國內反對而叫停。希臘《每日報》近日再次呼籲建設封閉式難民營，稱此舉可以「喚醒其他歐盟國家，同時又不破壞自身社會穩定」。

分析人士指出，希臘當前的困境凸顯了歐盟難民政策弱點。歐盟奉行人員自由流動原則，一旦申請庇護者入境便不受限制，可在歐盟境內四處遊走。而根據《都柏林公約》，難民應該在入境歐盟的第一個成員國申請庇護，這使得希臘、意大利等邊境國家成為負擔最重的「把門人」。

希臘伯羅奔尼撒大學國際問題專家塔索普洛斯向新華社記表示，難民問題需要全歐洲共同面對，不應只由希臘或其他邊境國家承擔。歐盟層面缺少一致的難民政策，這是難民問題難解的癥結之一。

根據歐盟與土耳其2016年達成的協議，歐盟出資60億歐元，換取土方限制非法移民經由土耳其前往歐洲。然而隨著敘利亞戰事升級，土耳其安置難民的能力和意願均有下降。與此同時，歐盟目前在財力上難以達到土方期待。土方多次抱怨歐盟承諾的資金沒有全部兌現。

歐盟執委會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾、歐洲議會議長薩索利日前齊聚希臘東北部邊境，宣布向希臘提供7億歐元援助。希臘潘泰翁大學國際關係學院院長菲利斯對此表示，希臘無法獨自應對難民危機，歐盟應透過實際行動加大對希臘的資金和人員支持。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利近期造訪土耳其時表示，歐盟將向土耳其提供6000萬歐元援助，用於緩解敘利亞西北部人道危機。歐洲新聞電視台對此評論說，歐盟可嘗試與土耳其談判簽署貿易協議，這比直接提供資金援助更有助於解決難民危機。

土耳其總統艾爾多安6日與德國總理梅克爾通話時表示，歐盟和土耳其現行的移民安置協議不起作用，應該予以修訂。據土耳其媒體報道，艾爾多安計劃9日前往布魯塞爾對歐盟進行工作訪問，磋商當前難民危機解決之道。

(中時 )