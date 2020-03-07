國道1號北上34.5K處，今日晚間8時許傳出火燒車意外，消防局獲報後趕到現場，約20分鐘撲滅火勢，所幸無人受傷，全案由國道公路警察局調查中。

消防局指出，該自用小客車行駛中不明原因起火，經派員前往處理，火勢在8點25分熄滅，現場無人受傷受困，不過，4線道影響外側2線道，至於起火原因，由員警處理中。

(中時 )