國道中山高火燒車 消防局到場撲滅 21:262020/03/07 中時 蕭承訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道中山高今晚傳出火燒車意外，（新北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上34.5K處，今日晚間8時許傳出火燒車意外，消防局獲報後趕到現場，約20分鐘撲滅火勢，所幸無人受傷，全案由國道公路警察局調查中。 消防局指出，該自用小客車行駛中不明原因起火，經派員前往處理，火勢在8點25分熄滅，現場無人受傷受困，不過，4線道影響外側2線道，至於起火原因，由員警處理中。 (中時 ) #消防局 #國道 #現場 #火勢 #原因 也許您會感興趣 推薦閱讀 趕上班！國3快官5車連環撞 北上封閉嚴重回堵 09:032020/03/03 社會 宜蘭礁溪小吃店火警 3人輕傷 12:442020/03/03 社會 員榮醫院捐贈300住警器 開放弱勢家庭申請 14:482020/03/03 生活 桃源森林大火 燃燒25小時火勢完全撲滅 17:012020/03/03 社會 盛齊AI太陽能健康診斷系統 讚 04:102020/03/05 產業特刊 提升救災效能 苗栗縣消防局成立無人機隊 15:112020/03/05 生活 太瞎！蔡阿嘎被打原因曝光 網友狂吐槽 19:502020/03/05 娛樂 球團配合防疫 啦啦隊照樣嗨 04:102020/03/06 運動天地 救護車改裝隔離艙 嘉義縣全複製 04:102020/03/06 地方新聞 芳苑塑膠工廠烈焰狂燃 38歲員工命喪火窟 16:432020/03/07 社會 社會熱門新聞 48卷訂成48箱 澳洲女收到嚇傻卻被人羨慕 - 社會 生米煮成熟飯？女友家嘿咻怎是丈母娘 - 社會 台電新桃營運處超高壓電塔工安意外 3名工人死亡 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 單親爸努力打零工賺錢！下班突暴斃「雙手握拳」 女兒見冰冷遺體崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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