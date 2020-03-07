澳洲一名音樂家來台演出後，於境外確診新冠肺炎。有消息指出，音樂家在台期間曾入住知名飯店、去過酒吧、熱炒店及百貨公司。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，音樂家的接觸者已在掌握中，因此不會公開足跡。

該名音樂家上月自倫敦搭機，經曼谷飛到台灣。上月23日入境台灣後入住北部飯店，並在台逗留至3月2日。在台期間，曾接受3場專訪、召開1場記者會、參與3次排練、至診所就醫1次，並出席2次演出。

有消息指出，音樂家來台後曾入住北部知名飯店，去過酒吧及百貨公司。另有熱炒店自行在網路上公開表示，音樂家曾赴店內用餐，將休店至15日。

指揮中心執行官周志浩表示，不管在任何場所，感染的風險需考量時間、密度、親密度、防護措施，衛生單位在特定場所做疫調時，都已仔細了解，一旦發現密切接觸者，將要求居家隔離，風險低的自主健康管理即可。陳時中則說，音樂家的接觸者已在掌握中，因此不會公開足跡。

(中時 )