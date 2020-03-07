江啟臣今天當選國民黨主席，他扮演中生代領頭羊，力倡國民黨改革，吸引青年選票的力挺。（陳世宗攝）

國民黨黨魁7日補選，台中市立委江啟臣以壓倒性的差距當選！江啟臣強調，「這場主席補選從來就不是誰輸誰贏的選戰，投票結果告訴我，黨員要求我，在未來一年兩個月必須扛起責任與黨員同志共同努力執行國民黨的改革任務；改變基本黨務工作只是開始，從今開始國民黨會是一個更有執行力的團隊，與時俱進、快速應變。」

江啟臣7日一早由市長盧秀燕、立委楊瓊櫻陪同開票，也顯示地方派系，票源穩穩穩，果真江啟臣在中南部大勝郝龍斌，尤其中部地區鐵票顧穩，紅黑派彰化都沒讓他失望。江啟臣的勝選，也間接帶表藍營內的本土派勝利，跟郝龍斌比較親近的軍系，反而沒有優勢。

江啟臣指出，黨主席選舉在7日塵埃落定，但考驗8日才開始！「改革重要的是做事不是人事，改革要分的是工作不是位子」，將在最短的時間，將黨務人事就定位，落實在競選時的黨務改革、政黨路線、人才政策三大面向的「國民黨redesign」政見。他將時刻謹記國父孫中山先生以三民主義為核心的創黨理念，成為落實民主、接地氣，捍衛中華民國、振興中華民族的政黨。

江啟臣表示，未來他更將加強深耕地方的工作，與地方縣市首長，縣市議會一起並肩作戰，與基層人民一起呼吸，從地方獲得養份，由下而上落實改革。所以我將推動國民黨組織改革，從輕地方重中央的倒梯形，轉變成重地方輕中央的金字塔型，加強地方佈局，讓國民黨接地氣，回應基層的期待。

江啟臣強調，選舉的競爭在7日畫下句點，團結一致、大步改革，才是我們現在該做的事情；如同我在選舉時的口號「勇敢改變」，我希望所有的黨員同志，和我一起，我們攜手邁向「無畏的明天」，國民黨，加油！

台中市長盧秀燕表示，她已與江啟臣通過電話，恭喜他選上主席，也期勉他帶領黨走向改革，尤其更要聆聽年輕人的聲音，團結眾人，任重道遠。

盧秀燕強調，第一時間即恭喜江主席，也鼓勵他邁開步伐進行黨務革新；要多聆聽各世代的聲音，尤其是注重年輕人的想法，只要是對人民有利的，盧秀燕會支持到底。

江啟臣說，國民黨必須勇於和社會對話，讓新思維助於黨的活化。盧秀燕表示贊同，也相信江啟臣對未來黨務進行數位化、扁平化和年輕化已有方向，更重視回應基層的期待，只要是好的改變，盧秀燕必然力挺。

(中時 )