國民黨主席江啟臣當選 徐耀昌：新人新政新氣象 21:552020/03/07 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席選舉結果出爐，江啟臣拿下黨魁寶座。苗栗縣長徐耀昌盼江能落實政見，以新人新政新氣象，讓黨員耳目一新。（何冠嫻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨苗栗縣黨部統計，7日黨主席選舉，縣內共1萬多位黨員具投票資格，投票率達45.19％。（何冠嫻攝） 國民黨主席7日進行投票，開票結果，江啓臣拿下近7成票數當選。苗栗縣長徐耀昌期盼，江以新人新政新氣象，讓黨員耳目一新 苗栗縣共有1萬0413位黨員具投票資格，苗栗縣投票率達45.19％，江啟臣在苗栗獲得3651票、郝龍斌獲1034票，得票率分別為77.93％、22.07％。 國民黨主席選舉結果出爐，江啟臣拿下黨魁寶座。徐耀昌表示，尊重選舉結果，並盼江能落實政見，組織扁平化、宣傳網路化、服務數位化等，以新人新政新氣象，讓黨員耳目一新。 (中時 ) #氣象 #新政 #新人 #黨員 #結果 也許您會感興趣 推薦閱讀 戴立綱再獲年度最佳氣象主播 04:102020/03/03 娛樂新聞 國民黨黨主席補選7日投票 共34萬5971名選舉人 17:282020/03/03 政治 黨主席投票在即 江啟臣發布第三支形象影片 11:042020/03/04 政治 國民黨主席補選 連勝文指重現「馬王之爭」惡質手段 23:562020/03/04 政治 江郝兩岸論述 不比民進黨高明 04:092020/03/05 論壇廣場 駁張亞中「愛黨不投票」 江、郝籲黨員投票 12:402020/03/05 政治 國民黨主席補選7日投票 34.6萬黨員具投票權 17:002020/03/06 政治 郝龍斌：至少拿到7萬5就可當選當主席 09:512020/03/06 政治 國民黨主席補選明舉行 籲黨員踴躍投票但體溫太高勿外出投票 11:282020/03/06 政治 國民黨的無症狀感染 04:102020/03/07 時論廣場 政治熱門新聞 罷韓靠過來 網驚訝：換人後才知高雄原來長這樣 - 政治 韓國瑜到底做得好不好？高雄運將吐真言 - 政治 蔡阿嘎被揍另有隱情？村長爆「蔡政府」鑄下大錯了！ - 政治 嗆蘇貞昌口罩出口禁令短視..38天後 醫師再戰網：司馬昭之心 - 政治 罷韓會成功嗎 高雄人街訪爆真實心聲 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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