國民黨苗栗縣黨部統計，7日黨主席選舉，縣內共1萬多位黨員具投票資格，投票率達45.19％。（何冠嫻攝）
國民黨苗栗縣黨部統計，7日黨主席選舉，縣內共1萬多位黨員具投票資格，投票率達45.19％。（何冠嫻攝）

國民黨主席7日進行投票，開票結果，江啓臣拿下近7成票數當選。苗栗縣長徐耀昌期盼，江以新人新政新氣象，讓黨員耳目一新

苗栗縣共有1萬0413位黨員具投票資格，苗栗縣投票率達45.19％，江啟臣在苗栗獲得3651票、郝龍斌獲1034票，得票率分別為77.93％、22.07％。

國民黨主席選舉結果出爐，江啟臣拿下黨魁寶座。徐耀昌表示，尊重選舉結果，並盼江能落實政見，組織扁平化、宣傳網路化、服務數位化等，以新人新政新氣象，讓黨員耳目一新。

(中時 )

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