行政院強調，未來不稱「無薪假」，而是「減班休息」。（資料照片，鄧博仁攝）

對於勞動部指出，目前「減班休息」的廠家49家，共1951人，行政院也強調，未來不稱「無薪假」，而是「減班休息」。「無薪假」改為「減班休息」，網友嘲諷，「可以得諾貝爾獎了」、「817最愛」、「「我ok、你先休」、「無言，連噓都不想噓」！

新冠肺炎衝擊，無薪假勞工激增，勞動部勞動力發展署副署長施貞仰5日表示，截至3日為止，「減班休息」的廠家49家，共1951人，這些勞工都有機會受惠勞動部提出的短、中、長期各項補助措施。

因應新冠肺炎，勞動部對勞工及企業提出各項補助津貼，被問到目前「減班休息」勞工有多少，施貞仰表示，到3月3日為止，「減班休息」的廠家潮49家，共1951人。

另根據《自由時報》報導，行政院強調，未來不稱「無薪假」，而是「減班休息」。

對「無薪假」改為「減班休息」，網友嘲諷，「可以得諾貝爾獎了」、「做黨工比較實在」、「走私→超買，無薪假→減班休息」、「817最愛」、「滿滿的台灣價值」、「這很資進黨，最愛發明新詞」、「感謝817萬選出這麼有才的政府」、「沒啥可說的，給個幹」、「我ok、你先休」、「果然是空心菜政府」、「無言，連噓都不想噓」！

(中時電子報)