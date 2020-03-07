新冠肺炎肆虐全球，越南成功治癒16例，3周只新增4例，世衛官員喊讚。為了防疫，越南甚至不惜對南韓，祭出從南韓入境者必須隔離14天的措施。值得一提的是，南韓是越南的最大投資國。

自1月23日越南胡志明市首度發現確診的2名陸客迄今，累計20起確診病例，其中16人已痊癒。連世界衛生組織（WHO）官員也稱越南抗疫成功，值得效法。

中央社報導，越南政府對疫情做出迅速反應，被視為成功的關鍵。當確診病例達6例時，越南就宣布武漢肺炎是傳染病。越南衛生部在2月13日即封鎖出現5起確診病例的永福省平川縣山雷村20天。

境內嚴控，也嚴防境外輸入，在南韓陸續爆發確診病例之時，越南就要求自南韓入境者都要隔離14天，而且這項措施並未對越南永久居民及公民豁免。

許多南韓企業在越南都有廠區，包括樂金電子公司和樂天集團，手機大廠三星在越南也設有兩座智慧型手機工廠，生產全球近半Galzxy系列手機。

在越南的韓國人口約20萬，但現在這些人現在從韓國回到越南，需要隔離14天，可見越南的嚴謹。

越南政府也推出了一首洗腦的「洗手歌」，歌詞簡單易懂：「洗手，搓搓搓！不要摸眼睛、鼻子、嘴巴！不要去人擠人的地方！讓我們一起對抗武漢肺炎！」並在網路上爆紅。

(中時 )