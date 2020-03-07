郭耀仁（左起）、吳怡霈、亮哲合演舞台劇《三人行不行》。亮棠文創提供

新冠肺炎疫情肆虐，「活動女王」吳怡霈近來被取消10多場主持，損失上百萬。她去年下半年和拍攝《天之蕉子》的楊子儀傳曖昧，去年底剛好和交往6年、論及婚嫁的日本男友分手，兩者被作聯想，她今（7日）說：「和他（日本前男友）討論滿久的時間了，我們對未來想做的事不一樣，他想成家，但我沒把結婚擺在第一順位，工作才是第一」。

她說，媽媽對她分手雖然難過，但也開明，「妹妹已經結婚但不想生，我則是5年前就放棄生小孩這件事，媽媽說我們是要聯手弄死她」。她透露，媽媽年輕時是硬派的反骨女孩，儘管奶奶希望家有男丁，但媽媽生完她和妹妹就不管了，「我們常跟她說『有其母必有其女』，媽媽也知道無法真正影響我的決定，況且現在結婚、生小孩也沒比較好」。

她坦言常被問為何不結婚，連黃子佼也曾苦口婆心勸她「哪天在醫院必須簽同意書，沒有人幫妳簽的時候是不是很悲哀？」她說身邊每個已婚女性朋友都告訴她「千萬」不要結婚，「自己要真心想好要什麼比較重要」。

在還沒找到「精主」前，她說今年打算凍卵，最近她除了主持電台、網路節目，還忙於和亮哲、郭耀仁、邱逸峰等人演出舞台劇《三人行不行》，雖然場次不少，但她自豪體能絕沒問題。 《三人行不行》3月20至22日將在台北市親子劇場演出。

(中時 )