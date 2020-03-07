第二部曲 新黨出走 國民黨元氣大傷

主流非主流之爭吹響國民黨分裂的號角，在立法院則形成新國民黨連線與集思早餐會的代理人戰爭。新國民黨連線本省外省各半，以趙少康、郁慕明、李勝峰、陳癸淼為首，個個能言善道且戰鬥力十足；集思會則以地方派系為主，清一色本省籍，成員包括黃主文、陳哲男、吳梓、饒穎奇、紀政等，扮演挺李急先鋒，1992年立委選舉甚至高舉台灣國民黨大旗，雖然得到黨中央的強力支持，結果卻非常不理想，多人高票落選，但無損他們在李登輝心目中的地位。

集思會要角後來多半投靠民進黨，陳哲男當了陳水扁的台北市民政局長、總統府副秘書長；黃主文成了台聯黨主席，兒子黃適卓則參加民進黨；紀政在東奧公投中扮演急先鋒，完全無視當年她一手催生的中華台北。

1992年立委選戰最著名一役是澎湖「內戰」，新國民黨連線的陳癸淼大戰集思會力挺的林炳坤，雙方展開焦土作戰，結果陳癸淼在黃復興黨部的力挺下勝出。選後李登輝展開報復，非主流頭號大將郝柏村的行政院長一職遭摘除。

新國民黨連線立委選舉大有斬獲，成為黨內最強而有力的反對派，對李登輝而言有如芒刺在背，雙方關係愈來愈緊張，1993年新國民黨連線集體出走成立新黨。

附帶一提，在日本長期執政的自民黨也遭遇跟國民黨相同問題，同志出走成立新黨，黨主席細川護熙還成為日本總理，日本經驗也多少鼓舞趙少康等人出走的決心。

1994年台北市長選舉，新黨推出金童趙少康參選，國民黨則由李登輝門生黃大洲出馬，分裂的藍軍碰上團結的民進黨必敗無疑，陳水扁漁翁得利當選市長，為6年後的政黨輪替埋下第一顆種子。

1995年立委選舉新黨喊出三黨不過半，造成國民黨很大的壓力，選舉結果出爐，若非扁系立委跑票，立法院恐將變天，施明德將取而代之。不只立法院長改選國民黨差一點翻船，行政院長也非常不順利。當年不像現在總統想提名誰就提名誰，需要經過立法院同意，強人總統李登輝認為綁手綁腳，1996年當選連任後啟動最大政治交易，用涷省交換民進黨同意放棄立法院閣揆同意權。

(中時電子報)