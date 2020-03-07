國泰航空網站在今（7）日台港線一度訂不到3月14日至28日的航班，訂位系統顯示「未提供航班」，被認為可能採取暫時停航策略，但晚間9點過後，網站上可以查到航班，但每日都僅有一班，且僅出現去程，沒有回程航班，該航台灣分公司主管表示，可能是系統還在更新，未能完整呈現，估計稍晚就可以看到完整訊息。

今年2月10日我國將香港列為三級警示，自香港搭機或轉機入境台灣旅客，都需要做14天居家檢疫，台港線每日客量從2月5日的12,498人次降到2月10日的8,084人次，3月6日僅剩1,491人次，國泰航空也從每日15班減至目前的每日兩班。

今日國泰系統出現3月14日至28日「未提供航班」，晚間九點過後開始出現航班，但卻沒有回程航班，國泰航空台灣分公司主管指出，有去程就一定有回程，估計再等等就可以看到完整的航班訊息，也對於總公司沒有創下60來首度停飛的紀錄，頗為開心表示還好沒創紀錄。

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