黃雅珉和老公非常恩愛。取自臉書

母子情深。取自臉書

張又瑋（左起）、郭宇宸、經紀人辛誌諭及黃士杰日前上電台節目。POP Radio提供

黃雅珉平時和80歲媽媽及兒子黃士杰住台北，幾個月前覺得苗栗土親人親、環境清幽，決定和老公在好山好水的苗栗置產，夫妻倆假日有空就會在苗栗家院子「拈花惹草」、種水果，準備過退休生活。

日前她在家要捕捉一隻飛蛾，因樓梯太滑導致重心不穩釀意外，結果左腳骨裂，腳底內側也腫脹，緊急到當地的大千醫院就醫，她今（7日）樂觀地說：「幸好不用開刀，趁機休息一下，醫生說至少要休養2個月。」

黃雅珉的19歲兒子黃士杰個性早熟，知道媽媽受傷，貼心說「讓我照顧妳吧」，她自我調侃要對兒子裝可憐：「有時媽媽不能太強，要示弱一下，看他如何表現。」母子互動逗趣。

黃士杰近期演出的男男BL網劇《2020因為愛你》在網路平台KKTV播出，看兒子拍親密戲會尷尬？黃雅珉說：「以一個19歲的孩子來說很不錯，演員就是要投入角色，演什麼像什麼，既然接演就只有全力以赴。」

她在兒子15歲時安排他出國念書、旅行，訓練他獨立，兒子覺得她是酷媽，對他很放心，他自己也完全不害怕，「我支持他想做的事，前提是不能變壞」。

黃士杰日前和《2020因為愛你》新生代演員郭宇宸、張又瑋及經紀人辛誌諭上POP Radio《幕前幕後偷偷看》，與主持人toto分享工作經歷與做戲甘苦，黃士杰透露當初要演出這部戲心理壓力大，看了很多戲劇並跟身邊朋友聊天做功課。

訪問中，黃士杰被抽考點名介紹《2020因為愛你》，經紀人坐旁邊，讓黃士杰笑說這考試壓力好大。他回想當時排戲時，導演安排3對演員組合在一盞夜燈下相互傳情，原本不知道該如何演出的他，看到郭宇宸、張又瑋的真情流露，突然覺得好有感覺、好美，到自己這組時，他閉上眼睛不在乎性別只感受愛，當下粉紅泡泡爆發，完全融入，之後拍攝就很順利自然。

(中時 )