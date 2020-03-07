國家分兩階段投資建置92台口罩機台，首階段已交機60台，下周將全部安裝完成並測試，預計下下周一，也就是3月16日，全台日產能將達到設定的千萬片目標。二階段32台新機預計月底建置完畢，經過試車，4月中全國日產能就會衝上1300萬片高點。

面臨新冠肺炎疫情，經濟部斥資2.7億分兩階段建置國家口罩機台，首階段60台下周將安裝完成試車。經濟部表示，剛開始仍在磨合階段，日產能加計原產能，可從本週820萬片增到920萬片。等磨合一周後，下下周一16日即可開出1000萬片，達到原先設定產能目標。

不過經濟部強調，這只是單日達千萬片，周末受限人力、上班時數會減少，整個穩定的單周日平均千萬片會再往後一周(23日)才能達成。至於第二階段32台口罩機台，由於工具機公會已說要20日交機，經濟部估計整個裝機完成開始運轉要到本月底。同樣要磨合測試期，預計4月中300萬片產能全開，全國可衝到日產1300萬片。

經濟部說，新增32台機器設備人力由廠商負責，後端包裝一樣由國軍支援，人力、原料足以應負新產能。至於下周達1000萬片後，是否即如先前衛福部所說，成人口罩可從一周買3片提升到5片。經濟部表示，原則是這樣，但考量因素很多，由防疫指揮中心做最後 決定。

至於有不少民眾質疑，為何口罩提升到千萬片後，一周也只能買到5片，增產的口罩都去哪裡了？經濟部說，增產部分一開始要先回補衛福部國家庫存4、5000萬片，之後防疫指揮中心都優先分配給學校、醫療院所，所以民眾部分增加不如預期，下周日產千萬片後應該會改善。

(中時 )