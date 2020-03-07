四年前里約奧運時，我國網球好手謝淑薇因認為奧運教練遴選不公，所以在賽前宣布退出雙打，並表示永不再接受國家隊徵招，不過前陣子她又在臉書上表示願意打東京奧運，所以又出現在本次聯邦杯的中華隊陣容當中。

而謝淑薇在第一天隊印尼的比賽未出賽後，就提前離隊出發前往美國備戰印地安泉女網賽，因此讓大家感到相當困惑，紛紛討論究竟是發生什麼事，不過謝淑薇稍早在臉書貼出與總教練翁宜寧的對話紀錄，企圖還原事情真相。

翁宜寧在面對印尼時沒有派謝淑薇上場，結果爆冷輸掉比賽，事後她在接受訪問時表示，是想要給小將磨練的機會。而第二戰對南韓時，原本想要讓謝淑薇上場比賽，結果她已經前往美國備戰下一場比賽。

謝淑薇表示，很早之前就已經跟教練通知，並沒有辦法打完全部賽事，當下翁宜寧表示，希望我留下來打完聯邦盃。也告訴我，要我選擇對我自己來說最好的選擇，所以才買了4號離開的機票。

翁宜寧在首戰沒有進行溝通的情況下，就決定不讓謝淑薇上場比賽，輸了比賽之後才勸說謝淑薇留下來打台灣對南韓的比賽，甚至強硬的直接排點，想強制謝淑薇留下來比賽，因此謝淑薇痛批，「該不會翁教練誤以為我是你養的一條畜生？」

而謝淑薇也變成，雖然有在聯邦杯選手名單內，不過卻沒有出賽紀錄，有可能會影響到參賽奧運的資格，不過確定結果要等到國際網球總會認定之後才能確定。

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(中時電子報)