泉州佳欣酒店坍塌 已救出43人 23:432020/03/07 旺報 廖慧娟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 泉州佳欣酒店傳出坍塌意外。（取自新浪微博＠農夫人愛做菜） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泉州佳欣酒店坍塌，已救出34人。（取自新浪微博＠中國消防） (03:20更新內容)用作新冠肺炎隔離旅館的福建泉州市欣佳酒店7日晚間7時發生坍塌事故，原被困70人已陸續救出，至午夜0時30分為止，已救出43人。 泉州隔離旅館倒塌前爆出巨響 日前地基曾施工 影〉泉州賓館倒塌43人獲救 傳大幅變更結構曾爆爭議 《人民日報》報導，欣佳快捷酒店在2018年6月開業，酒店內擁有多種類型客房80間。疫情發生後，被泉州市鯉城區改造為區級醫學觀察點，用以隔離觀察與新冠肺炎確診患者有密切接觸者，目前被困人員人數約70人，具體人數正在進一步核實中。 (旺報 ) #酒店 #泉州 #肺炎 #救援 #福建 #泉州 #飯店 #倒塌 #新冠肺炎 #隔離 也許您會感興趣 推薦閱讀 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 抗疫新藥研發 武田參一腳 04:102020/03/05 全球財經 義大利暴增至107死 全國學校關閉 下波關閉球場及劇院 04:392020/03/05 國際 OPEC會議 奧地利建議不握手 官員改「握腳」 05:212020/03/05 國際 獨家》北中南隔離包一次看 宛如普渡 10:532020/03/05 生活 桃園發高燒不治男 檢驗出爐非新冠肺炎患者 14:402020/03/05 社會 打擊新冠肺炎假消息 臉書推特YouTube全面防堵 17:102020/03/06 科技 富邦壽醫療險保戶罹新冠肺炎多給6千元 18:432020/03/06 財經 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 兩岸熱門新聞 姐弟逃離義大利！登機前「狂吃退燒藥」順利通關 下飛機確診被罵翻 - 兩岸 泉州酒店坍塌已救出50人 2人無生命徵象 - 兩岸 - 旺報 諾獎得主：川普將病毒政治化 比病毒更可怕 - 兩岸 大陸呼籲聯合國：阻止他國進行電子監控 - 兩岸 江啟臣當選國民黨主席 國台辦：希望珍惜維護兩黨既有政治基礎 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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