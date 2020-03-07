泉州佳欣酒店坍塌，已救出34人。（取自新浪微博＠中國消防）

(03:20更新內容)用作新冠肺炎隔離旅館的福建泉州市欣佳酒店7日晚間7時發生坍塌事故，原被困70人已陸續救出，至午夜0時30分為止，已救出43人。

《人民日報》報導，欣佳快捷酒店在2018年6月開業，酒店內擁有多種類型客房80間。疫情發生後，被泉州市鯉城區改造為區級醫學觀察點，用以隔離觀察與新冠肺炎確診患者有密切接觸者，目前被困人員人數約70人，具體人數正在進一步核實中。

(旺報 )