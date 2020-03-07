2020台灣企業甲級足球聯賽資格賽今天落幕，紅獅靠著林偉傑攻入全場唯一進球，以1比0氣走S.F.I.，銘傳大學則在陳仕勛的「帽子戲法」帶領下，以4比1完勝ACA，讓紅獅、銘傳雙雙回到新一季企甲行列。

銘傳去年在企甲聯賽排名倒數第2，雖然因而要踢本季資格賽，但透過聯賽提升強度，讓他們在本學年度的大專聯賽拿下複賽第2，取得冠軍戰門票，今天又保住企甲資格。教練曾台霖表示，很高興可以再回到台灣企業甲級足球聯賽的行列，也希望在新的賽季能展現與以往不同的球風。

銘傳開賽12分鐘斷球後從左路吊中，由陳仕勛頭槌破門先馳得點，未料兩分鐘後就被ACA的衛懋庭扳平比數。上半場終了前銘傳從右路長傳吊中，前鋒鄭俊弦回敲助攻熊袁觀破門，討回領先，下半場陳仕勛再下兩城完成帽子戲法，也幫助銘傳留在企甲聯賽。

至於上季墊底的紅獅，儘管第30分鐘洋將加洛（Pa Baboucarr Jallow）遭紅牌罰下，7分鐘後仍由鄭知桓送出左路妙傳，林偉傑突破S.F.I.的越位陷阱單刀破門。10打11的紅獅下半場守住1球領先，也順利拿到本季企甲門票。

本季企甲資格賽共6隊角逐，飲恨的S.F.I.、ACA、桃園國際及 PlayOne 師大將從升降足球聯賽出發。中華足協表示，為增添賽事豐富度與可看性，未來也不排除讓更多隊伍一同參加升降足球聯賽。

(中時 )