日本NHK：鑽石公主號一名染新冠肺炎確診者死亡 22:482020/03/07 中時電子報 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本NHK指出，一名鑽石公主號的新冠肺炎確診者死亡，是一位香港男性。（本報系資料照／黃菁菁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本放送協會（NHK）引述日本疾管單位「厚生勞動省」的報導指出，鑽石公主號郵輪上一名來自香港的男性新冠肺炎確診者，於昨（6日）逝世。 厚生勞動省表示，該名男性於昨日去世，但沒有公布其他死者的資訊，包括年齡、身分是船員或乘客等等。截至目前為止，「鑽石公主號」郵輪的死亡人數增至7人。 (中時電子報) #NHK #鑽石公主號 #新冠肺炎 #確診 #厚生勞動省 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情蔓延 Google與推特開始要求員工在家上班 13:032020/03/03 科技 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 抗疫新藥研發 武田參一腳 04:102020/03/05 全球財經 演唱會歌迷中鏢 日確診破千人 04:102020/03/05 國際大事 《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增322例，累計確診破6千 16:482020/03/05 財經 打擊新冠肺炎假消息 臉書推特YouTube全面防堵 17:102020/03/06 科技 富邦壽醫療險保戶罹新冠肺炎多給6千元 18:432020/03/06 財經 急查社區接觸 院內感染擴大！同層不同房爆染疫 出院半月才確診 04:102020/03/07 生活新聞 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 國際熱門新聞 抗疫成功！越南三周只新增4例 原因曝光 - 國際 川普稱至尊公主號的鍋我們不背 網友嗆史上最爛的總統棄老百姓不顧 - 國際 新冠肺炎外洩文件 美估9600萬人感染48萬死 - 國際 日本NHK：鑽石公主號一名染新冠肺炎確診者死亡 - 國際 新天地教主「專找嫩妹納後宮」！李萬熙洗腦正宮會下地獄...逼離婚改嫁他 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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