日本放送協會（NHK）引述日本疾管單位「厚生勞動省」的報導指出，鑽石公主號郵輪上一名來自香港的男性新冠肺炎確診者，於昨（6日）逝世。

厚生勞動省表示，該名男性於昨日去世，但沒有公布其他死者的資訊，包括年齡、身分是船員或乘客等等。截至目前為止，「鑽石公主號」郵輪的死亡人數增至7人。

(中時電子報)