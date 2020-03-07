沒想到96歲的爺爺還是很會！有網友分享爺爺跟奶奶吵架的小事，對話內容相當的可愛，引起網友熱議。

網友在《Dcard》分享，96歲的爺爺把奶奶眾在菜園裡的苦瓜全部挖掉，改成種芋頭讓66歲的奶奶非常生氣，氣得大罵「你把我苦瓜挖掉X屁，氣死我了，我下輩子好多輩子絕對不要嫁給你。」沒想到爺爺回了一句「我還是要娶妳」讓在旁邊的原PO當場「小鹿亂撞 一百次」，許多網友也紛紛留言大讚「爺爺很會」、「Wow這個爺爺我喜歡」

(中時電子報)