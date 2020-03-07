挖掉妻子的苦瓜被罵慘 96歲翁一句閃瞎孫 22:552020/03/07 中時電子報 湯萱樂 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 96歲的爺爺把奶奶眾在菜園裡的苦瓜全部挖掉，改成種芋頭讓66歲的奶奶非常生氣。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沒想到96歲的爺爺還是很會！有網友分享爺爺跟奶奶吵架的小事，對話內容相當的可愛，引起網友熱議。 網友在《Dcard》分享，96歲的爺爺把奶奶眾在菜園裡的苦瓜全部挖掉，改成種芋頭讓66歲的奶奶非常生氣，氣得大罵「你把我苦瓜挖掉X屁，氣死我了，我下輩子好多輩子絕對不要嫁給你。」沒想到爺爺回了一句「我還是要娶妳」讓在旁邊的原PO當場「小鹿亂撞 一百次」，許多網友也紛紛留言大讚「爺爺很會」、「Wow這個爺爺我喜歡」 文章來源：原文 (中時電子報) #爺爺 #96歲 #挖掉 #苦瓜 #奶奶 #撩妹 #情話 #吵架 #老夫妻 #孫女 #菜園 #芋頭 也許您會感興趣 推薦閱讀 廣西少女很有愛 拍片散發正能量 04:092020/03/04 焦點新聞 TAVI術後存活 107歲爺爺破紀錄 04:102020/03/04 社會新聞 正妹為腎病奶奶研發養生鐵蛋 暖心送防疫醫護補體力 13:312020/03/04 生活 社會熱門新聞 火車月台羞見活春宮！他緊抓女圓尻「全力衝刺」 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 女教師洗澡被看光 男老師偷窺竟沒事 - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 單親爸努力打零工賺錢！下班突暴斃「雙手握拳」 女兒見冰冷遺體崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。