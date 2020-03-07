網友表示「莓果本來就屬於酸酸口感加上卡士達醬，綜合起來的口感真的很棒」。（摘自：Costco好市多 商品經驗老實說）

美式賣場好市多（Costco）許多商品都讓台灣民眾愛不釋手，除了特色美食是一大亮點外，更不忘時時推出新品，綁住消費者的味蕾。近日好市多又推出一款「法式莓果可麗餅」，被推說用料豐富，「覆盆莓、黑莓、藍莓三位一體」，而卡士達醬與莓果的酸甜搭配組成極佳口感，讓會員們都紛紛暴動，準備「衝一波」了！

在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上，有位網友看到「法式莓果可麗餅」新上市，決定抱著嘗鮮的心情，來試試自己的味蕾。沒想到才「咬下一口」就直呼：好險有買！她指出，卡士達的醬滿滿地包覆在餅皮裡，覆盆莓、黑莓、藍莓的用料也很豐富，整體吃下來更是「酸酸甜甜的不膩口。」

好士多又推出一款「法式莓果可麗餅」，網友認為它用料豐富，「覆盆莓、黑莓、藍莓三位一體」口感超好。（摘自臉書：Costco好市多 商品經驗老實說）

另一位網友也表示，「莓果本來就屬於酸酸口感加上卡士達醬，綜合起來的口感真的很棒」。原PO更表示，拿去放冷凍2小時，讓莓果結了一點冰後，吃起來更是「爽度大增」超推！

這款「法式莓果可麗餅」一盒8入，售價299元。不但CP值高，也被公認說「不喜歡吃太甜的人也能接受」，網友指出「真的不膩，莓果也酸酸真的很搭」。讓其他還在觀望的網友都紛紛按耐不住，準備要衝一波了。

(中時電子報)