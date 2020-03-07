新冠肺炎疫情不斷擴大，美國民眾開始搶購口罩和乾洗手等抗疫產品，恐慌情緒促使消費者囤糧備戰，燕麥奶的銷售成長率甚至超越乾洗手。

美國衛生局官員在2月底示警，新冠肺炎不久後便可能影響民眾日常生活，導致消費者開始採買囤貨。

根據市調機構尼爾森（Nielsen）統計，2月最後一周，燕麥奶的銷售較2019年同周激增323％，成長率超越乾洗手，同期乾洗手銷售勁揚313％。

目前美國線上和實體商店開始限量供應乾洗手，促使消費者自製乾洗手，不過抗菌力存在疑慮。

雖然美國疾病管制與預防中心（CDC）建議一般民眾無需配戴口罩，但口罩銷售仍較2019年同期暴增475％。

截至7日，全球新冠肺炎確診人數已超過10萬例，死亡人數超過3,500人。美國確診病例達335例，死亡案例升至17例。

根據尼爾森調查顯示，2月食品飲料類別最暢銷的產品便是燕麥奶。打算在肺炎流行期間減少出門的消費者，看上燕麥奶的保存期限比牛奶長，帶動燕麥奶需求躥升。

尼爾森在報告中指出，「存放期限長短成為消費者的採購依據，毫無疑問，他們的目標還包括乾糧和冷凍商品。」

此外，調查發現，2月最後一周氣溶膠消毒產品銷售年增率將近100％，沐浴產品銷售也揚升近60％。

在此同時，美國消費者減少購買蔬菜水果等鮮食，2月最後一周蘋果和芹菜銷售分別年減4％和16％。同期乾燥豆類銷售年增36.9％。

民眾囤積物資帶動好市多（Costco）等零售業者業績暢旺。好市多第二季財報優於市場預期，分析師歸功於消費者需求躥揚。

世界衛生組織（WHO）已在2月將新冠肺炎列為國際公共衛生緊急事件。

(工商 )