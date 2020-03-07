美國新型肺炎疫情持續升溫，導致美國股市與債市近期劇烈震盪，聯準會（Fed）3日宣布緊急降息2碼後，市場預期央行可望在月中的例會再次寬鬆銀根，預估最多可能一口氣調降3碼。

美國股市近來猶如坐雲霄飛車，美國公債殖利率頻頻探底，交易員預期聯準會利率決策機構聯邦公開市場委員會（FOMC），在3月17至18日的例會降息3碼的機率升高至65％。

若市場預測正確，降息75個基點意味著聯邦基準利率區間將降至0.25％至0.5％。聯準會在3月初閃電宣布降息2碼後，目前的利率水準位在1％至1.25％之間。

市場憂心新冠肺炎疫情，導致美國10年公債殖利率6日一度跌破0.7％關卡，但終場回升至0.76％。

聯準會官員亦同意央行可能進一步降息的看法，包括紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）、波士頓聯準銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）和聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）皆表示，倘若新冠肺炎疫情升溫，預期聯準會降息救市的看法並沒錯。

儘管6日出爐的美國最新就業數據亮眼，但仍無法緩和投資人對新型肺炎疫情的憂慮情緒，當日美股依舊劇烈震盪。

道瓊工業指數6日盤中跌幅一度達894.66點，但收盤前10分鐘上演絕地大反攻，終場僅下跌256.5點或0.9％，報25,864.78點。標普500指數大跌1.7％，收在2,972.37點，科技股雲集的那斯達克綜合指數挫低1.8％，報8,575.62點。

俄羅斯拒絕石油輸出國家組織（OPEC）擴大減產的提議後，能源類股為6日最大輸家，跌幅深達5.6％。

即便美股近日波動劇烈，但3大指數周線仍收紅。道瓊指數周線收高1.7％，標普指數全周上升0.6％，那斯達克指數小漲0.1％。

(工商 )