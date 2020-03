受新冠肺炎影響,不少藝人演唱會、活動接連取消,微博音樂近日於網路發起「微博宅live有我陪你線上音樂節」直播,邀請多位藝人陸續上線和粉絲互動,日前因封城政策、逾43天的丁噹6日於平台直播,除了帶來〈我愛他〉、〈手掌心〉等經典曲外,更特地翻唱席琳狄翁的經典英文曲〈The power of love〉,為前線抗疫的一線人員加油打氣。

丁噹近一個多月來都待在老家杭州,相當關注疫情動向的她,先前也曾購買口罩送給當地醫護,她表示:「這幾天我每天看新聞,這次疫情有非常多在一線的好友天使們,大家非常辛苦、也很配合,我看到很多視頻,看完會很想哭、很感動」,並說道「愛是很偉大的,這首歌送給在前線把自己愛付出奉獻的朋友,獻給你們」,動人歌聲也撫慰萬名在線網友。

A-Lin日前在微博「有我陪你線上音樂節」線上直播演唱。(翻攝微博)

A-Lin日前於台北展開全新巡演「Passenger 旅.課」後,因疫情關係影響後續演出,她5日在「有我陪你線上音樂節」直播中演唱〈有一種悲傷〉、〈月牙灣〉等曲,讓等待許久的粉絲一飽耳福,此外近日夯遍兩岸的台劇《想見你》不少藝人翻唱劇中歌曲,A-Lin也自彈自唱伍佰的〈Last Dance〉,不過該曲原為男Key,A-Lin邊唱不斷在高低音間來回轉換,可愛模樣逗笑許多歌迷。

演唱《想見你》片頭曲的孫盛希,6日則登上QQ音樂平台直播,現場演唱〈Someday or One Day〉、〈逃〉以及與八三夭合作的中英混搭彩蛋曲〈想見你Someday Or One Day〉等曲,近期因為疫情的關係,有很多粉絲都在家翻唱希希的歌曲,歌迷紛紛撒嬌投訴希希的歌真的很難唱。此外孫盛希在鏡頭前隨著歌曲擺動身體,率真性格讓不少網友笑說「可以考慮轉型唱跳歌手」,她也透露年底會推出新專輯。

(中時 )