澳洲一名音樂家Brett Dean來台演出後，於境外確診新冠肺炎，因該名音樂家入境台灣時已出現咳嗽症狀，研判為先前在境外時染疫。中央流行疫情指揮中心6日公開音樂家來台活動時序，並匡列147名接觸者，今日匡列的接觸者再增至400多人，其中7人需進行採檢，2人陰性，其餘採檢中。

該名音樂家感染新冠病毒後，自泰國轉機，入境台灣參與演出，也召開過記者會，中央流行疫情指揮中心表示，該男子除了2月27日曾至診所就醫外，其他時間多為往返飯店及國家音樂廳，目前音樂家的行程已充分掌握，除非有更進一步的證據指出音樂家有到其他無法掌握的場所，否則不會公開行蹤。

有網友質疑，「戶外繞境活動暫停，室內大型活動卻不暫停，標準在哪？」「這個案例要討論的是檢驗標準是不是該改變」、「本斥但大」、「咳嗽還讓入境」、「真的要積極防堵就把檢疫能量提高」、「台灣檢疫能量綽綽有餘吧」！

(中時電子報)