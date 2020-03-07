去年健保財務收支短絀擴大為336億元，最快2021年安全準備金就會低於1.5個月，依法必須調高健保費率，衛福部中央健康保險署長李伯璋今日表示，擬從三大方向推動使用者付費、部分負擔改革，包括藥品部分負擔從200元吃到飽改採定率制、增收檢驗檢查及癌藥部分負擔。

李伯璋強調，健保財務面臨收支短絀問題，「騙不了別人」，但他不認為調高健保費率就可以為健保的財務問題解套，推動使用者付費、部分負擔，減少不必要的醫療行為，杜絕浪費，比較務實。他說，「沒有人敢提使用者付費、部分負擔」，那麼健保的財務問題要如何解套。

李伯璋指出，調高健保費率不但民眾負擔很重，企業也一樣負擔很重。健保是大家的錢，對不常看病的民眾來說，一視同仁地調高費率，未盡公平，如果是使用者付費、部分負擔，將會公平許多。

健保署統計，保費調降、人口老化與新藥給付等影響，健保財務收支自2017年起首度出現短絀98億元，2018年擴大為266億元，去年再擴大為336億元，最快明年安全準備金就會低於1.5個月，須依法調整費率。

李伯璋提出三大改革方向，包括藥品部分負擔不再採200元吃到飽定額制，改採定率制；檢驗檢查按比例收取部分負擔；昂貴的癌症新藥不再由健保全額買單，病患須自行負擔部分比例，並訂負擔上限。

目前藥品部分負擔採定額制，藥費超過100元者，依不同級距定額收取，上限為200元；未來如果取消上限，民眾每年須自行負擔共約47.88億元。

又如檢驗檢查，如電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）部分，目前民眾不用任何部分負擔，2018年花費達706億元（以1點1元推估）；未來如果以20％定率計算，民眾每年須自行負擔共約106.04億元。

李伯璋表示，目前檢驗檢查、藥費占健保醫療支出比例達74％，醫事人員獲得的醫療給付愈來愈少，未來如果導入使用者付費概念，民眾會思考是否要多拿不必要的藥品、做不必要的檢查，醫師也要善盡告知檢查必要性，避免增加輻射線暴露風險。

至於癌症新藥，李伯璋說，該花的錢還是要花，如癌症新藥、C型肝炎新藥等，未來如果能有這些財源挹注，可望給付更多癌症新藥，對不常看病的民眾也較公平；未來討論相關措施時，一定會考慮弱勢、重病與罕病族群，訂配套措施，但仍待進一步討論才能定案。

李伯璋說，現階段健保財務狀況入不敷出，雖已透過分級醫療、雲端藥歷與上傳檢驗檢查報告等方式節流，但不久的將來還是會面臨錢不夠用窘境，光提高保費卻不改善醫療浪費，財務缺口永遠補不起來。

(工商 )