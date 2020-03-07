美國疑似出現超級傳染者，在紐約州韋斯特切斯特縣，日前一名男子被確診罹患新冠肺炎，為該州的第2起病例。想不到僅隔1日，當局就宣告9個曾與該男子有接觸的人通通確診，這讓紐約敲響社區傳染警鐘，更讓該名男子被視為紐約最關鍵的一名新冠肺炎確診案例。

綜合美媒報導，美國紐約在周日（1）出現首宗新冠肺炎確診個案，但直至周三（4），疫情突然增至11例。據了解，這都與第2例新冠肺炎確診者息息相關。該名確診男子是一名50多歲的猶太裔律師，在曼哈頓工作。

這位律師病毒傳染力極強，曾和接觸過的人無一倖免，皆確診出新冠病毒，其中包括他的妻子、20歲兒子和14歲女兒、一名載他就醫的鄰居、以及他的好友。更慘的是，連男子好友的妻子以及3名子女也都確診。

週五（6日），紐約州又新出現11起與這名男子相關的確診案例，其中包括他的兩個朋友，他曾去到的一個猶太教堂中的兩名工作人員，他最初所在醫院勞倫斯醫院（Lawrence Hospital）中相關的三人，以及另外3人。

現在這名第2例確診律師已經住院治療，不過他的家人及鄰居仍在紐約近郊韋斯切斯特郡（Westchester County）的進行居家隔離。

《紐約郵報》引述官員的話表示，至少有37起案例與這名律師相關。另外，根據知情人士處透露，這名男子上班的辦公樓位於大中央總站附近，這裡每天約有75萬名通勤者。現在這名曼哈頓律師被視為紐為新冠肺炎社區感染中最為關鍵的指標。

據了解，這名男子在確診之前，剛從邁阿密結束旅行返回紐約，這說明了他就是紐約明顯的新冠肺炎社區傳播首例。他沒有去過大陸，也沒有故意與任何確診者接觸。

(中時電子報)