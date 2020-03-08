順應 iOS 13 以及 Android 10 通通都導入深色模式(Dark Mode)的趨勢，不少 App(應用程式)也都紛紛開始支援這項功能，並且可以隨著手機是否啟用深色模式而改變。而最近一個跟上此潮流的服務就是 WhatsApp，只要更新到最新的 2.20.30 版之後，便可體驗。

為了配合 iOS 13 的深色模式，先前 WhatsApp 曾經透過beta來進行相關測試。如今這項功能終於被「扶正」，加入在正式版本中囉。而根據作業系統的不同，使用方法略有差別。

iOS 用戶：只要升級到 iOS 13，在系統啟用深色模式後，WhatsApp 就會連帶啟用深色模式。啟用深色模式後，WhatsApp 的聊天室對話框會以深灰色底、白色字體的方式呈現，閱讀上比 LINE 選擇的黑色底、白色字體更為清晰。深度比較後可以感受得出來。而 iOS 13 的深色模式可以透過排程的方式啟用，也可透過控制中心或是在設定中快速啟用。

Android用戶：更新到 Android 10 的用戶，當手機設定為深色模式時，WhatsApp 也會轉為深色模式；但是也可以將這兩種設定之間的掛鉤斷開，也就是當手機使用正常(一般/淺色)模式時，WhatsApp 仍舊啟用深色模式。只需要在「設定」中選擇「對話」，再更換「主題」即可，而 Android 9(含)以前的用戶，用此方法也可啟用 WhatsApp 的深色模式。

為了推廣 WhatsApp 的深色模式，官方還透過 Instagram 與 Twitter 發表了人們在晚上被沒有用深色模式的手機「閃瞎」的趣味宣傳影片，看得令人會心一笑。如果你是 WhatsApp 的用戶，一定要來試用看看能讓眼睛更為舒適的深色模式。

搭上深色模式的潮流，已經有不少 App 都已經支援此功能，包含 LINE(Android v9.17.2(含)、iOS v9.19.0(含)之後)、Messenger、Twitter、Instagram、Telegram 等等都已支援。如果慣用手機的深色模式，不妨也可以花一點時間發現有哪些 App 已經支援，可以讓你在晚間(或者啟用深色模式時)使用時更為舒適。

(中時電子報)