再過幾天就是3月8日「國際婦女節」了，往年到了這一天，也正是台灣的「婦女節」，雖然名為節日卻沒有放假，同時鑒於每年的4月4日「兒童節」放假1天，孩子可能乏人照顧，自民國80年起，政府將這兩個節日合併為今天4月4日的國定假日「婦幼節」，全國放假一天，讓孩子放假也有父母的陪伴照顧。

今（109）年適逢婦幼節和清明節為同一天（4月4日），根據內政部修正發布的《紀念日及節日實施辦法》規定，除了當天放假一天外，另於4月2日補假、4月3日放假，從4月2日至4月5日共計放假4天；小花平台提醒你，在開心安排連假出遊的同時，也不要忘了強化自己與孩子的意外及醫療保障，才能玩得盡興又安心！

有關「38國際婦女節」的由來……

說到「國際婦女節」，先要了解它的由來，簡單來說，是為了紀念婦女權利、定於每年3月8日的國際性節日。

西元1909年3月8日美國婦女團體為了爭取男女平等權利，在芝加哥舉行婦女運動和遊行活動，並在隔年決議通過「男女同工同酬」、「保護母性」等提案，自此明定每年的3月8日為「國際婦女節」，今天全球許多國家將這一天作為法定假期，同時慶祝國內婦女在政治、經濟及社會等各項領域的付出與貢獻。

投保旅平險別忘了必加「海外突發疾病」保障

對於絕大多數人來說，今年的婦幼節、清明節連假可能與往年有很大的不同，怎麼說？小編在撰文的此刻，正值「新型冠狀病毒疾病COVID-19」（俗稱武漢肺炎）疫情正盛的當下，國內有許多專家學者殷殷提醒民眾，在這個「非常時期」最好盡量減少搭機出國，以避免不必要的感染……；只是如果真的非要出國不可，就該懂得做好自我保護措施。

難得的4天連假，相信仍有許多民眾想為自己與孩子安排出遊行程，針對出國旅遊一定要投保的旅平險，小花平台保險顧問特別提醒，根據國際SOS緊急救援組織統計，海外緊急救助案件最大宗要屬因為意外傷害或是疾病就醫申請醫療協助服務，建議出國旅平險一定要附加意外傷害醫療和海外突發疾病醫療，且要買對、買足！

另一方面，關於旅平險需特別留意的投保重點，以下延伸閱讀之前小花平台以旅平險為題的深入報導：

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(中時電子報)