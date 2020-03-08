前台南市文化局郭姓科長，明知自己已搭乘公務車出差，事後卻仍填載不實報告，浮報差旅費5826元，遭依貪汙罪判處緩刑確定，公務員懲戒委員會判郭撤職並停止任用1年。

判決指出，已退休的郭員，在擔任台南市府文化局文化資源科科長任內，明知部分公務出差，是搭乘文化局公務車，事後卻仍登入電腦人事差勤系統，填報不實出差旅費報告表，詐取差旅費5826元。

郭員向法務部廉政署自首，並自動繳回5826元不法所得，被依貪汙罪判刑2年，緩刑3年，褫奪公權1年確定。台南市政府將郭員移請公懲會審理究責。

(中時 )