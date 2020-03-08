浮報差旅費5800元 前南市科長被判撤職 07:542020/03/08 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 公懲會(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前台南市文化局郭姓科長，明知自己已搭乘公務車出差，事後卻仍填載不實報告，浮報差旅費5826元，遭依貪汙罪判處緩刑確定，公務員懲戒委員會判郭撤職並停止任用1年。 判決指出，已退休的郭員，在擔任台南市府文化局文化資源科科長任內，明知部分公務出差，是搭乘文化局公務車，事後卻仍登入電腦人事差勤系統，填報不實出差旅費報告表，詐取差旅費5826元。 郭員向法務部廉政署自首，並自動繳回5826元不法所得，被依貪汙罪判刑2年，緩刑3年，褫奪公權1年確定。台南市政府將郭員移請公懲會審理究責。 (中時 ) #差旅費 #文化局 #出差 #科長 #公務車 也許您會感興趣 推薦閱讀 風箏線割喉 鐵道園區加強宣導不禁止 04:102020/03/04 地方新聞 高市紓困 駁二等租金減2成 04:102020/03/05 地方新聞 澎湖文旅年 強打軍事古蹟之旅 04:102020/03/05 地方新聞 打造中和觀光廊帶 議員要求金門縣政府提出短中長期維管計畫 22:582020/03/05 生活 確診音樂家入座觀眾席引恐慌 基隆率先提升文化場館防疫措施 17:382020/03/06 生活 藝文活動受疫情衝擊 黃偉哲：要讓民眾安心欣賞表演 18:152020/03/06 生活 中市大雅區長布達，原養護工程處科長李修齊升任 20:062020/03/06 政治 高雄春天藝術節 2檔節目取消 04:102020/03/07 地方新聞 基隆旭丘指揮所再利用計畫流標 修復進度落空 13:542020/03/07 生活 積極防疫 台中市文化局：民眾參與藝文活動免驚 17:122020/03/07 生活 社會熱門新聞 火車月台羞見活春宮！他緊抓女圓尻「全力衝刺」 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 48卷訂成48箱 澳洲女收到嚇傻卻被人羨慕 - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 收前女友喜帖 男問：3600託人會失禮？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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