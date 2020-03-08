台南檢警偵辦一起射擊委員會會員違規攜出槍彈案時，意外發現台南市警局保安科陳姓警官，未依規定赴學校槍彈庫督導清點，事後卻製作不實督導報告，陳員被法院判處有罪確定後，公務員懲戒委員會判決陳員降1級改敘。

判決指出，2017年12月，台南縣射擊委員會施姓會員違規攜出合法槍彈，並於甲仙山區死亡，台南地檢署指揮警政署政風室調查，因陳員辦理台南市射擊運動團體業務，要求陳提供相關資料配合調查。

檢警調閱陳員業務資料及手機通聯紀錄，發現陳員排定2018年6月5日應與新營警分局人員前往私立鳳和高級中學靶場督導，並檢查槍彈庫，但陳員的手機基地台紀錄卻顯示，陳人在警察局，並未前往督導，事後卻製作不實督導報告。陳員被依偽造文書罪判刑1年，緩刑2年確定。

公懲會審理時，陳員辯稱，當天台南市實施萬安41號演習，新營分局無法派員配合前往鳳和中學等地督導，他若獨自前往，恐引起爭議；故當天取消督導，在警局辦公，加上當時妻子生病治療，公私兩忙，一時疏忽，誤植督導報告。公懲會認為，陳員行為違反公務員服務法，判決降1級改敘。

(中時 )