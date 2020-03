新冠肺炎擴散全球,6日確診人數已突破十萬大關,雖然病發地大陸疫情逐漸轉緩,但歐美與中東地區轉為嚴峻。對此,醫學權威期刊《刺胳針》6日發表社論指出,疫情對開發程度不同的國家造成衝擊,除了點名非洲、拉丁美洲與中東地區還沒備妥防疫措施之外,並引述世界衛生組織的報告指出,各國政要可以學習大陸防疫經驗。

《刺胳針》(The Lancet)在社論「新冠病毒:太少、太晚?」(COVID-19: too little, too late?)一文中指出雖然WHO尚未將新冠病毒感染定義為全球大流行疾病,但該病毒已證實可能會傳播到全球大部分國家,目前在大陸以外的地區呈現規模擴大的趨勢,各國衛生部長也倉促採取適當措施以延緩病毒傳播,但他們的行動仍不夠充分,而現在真正的危險是,其他國家在遏止疫情採取的應對措施「太少、太晚」。

社論指出,根據「世界衛生組織─中國聯合專家考察組」的報告,大陸的表現呈強烈對比,並指出大陸在應對新冠病毒疫情採取的公衛措施可能是「歷史上最有雄心、最靈活與最積極的疾病控制工作」,雖然嚴重影響了經濟,但目前看起來已避免了大量可能傳染病例。

社論指出,在應對疫情中,大陸的成功可能很大程度歸於強大的行政體系,這一體系在面臨挑戰時擁有極強的動員能力,以及大陸人民一致同意並願意遵守嚴格的公衛程序,儘管其他國家沒有像大陸這樣對政治與經濟的指揮力度,但各國政要仍可從大陸的經驗學習,但種種跡象顯示,世界各國還並未從其中吸取經驗。

社論也提到面對新冠病毒威脅,高收入與低收入的國家面臨的挑戰並不同,但疫情大規模爆發可以輕易壓垮中低收入國家的醫療體系,更殘酷的現實是位於撒哈拉沙漠以南的非洲國家尚未準備好應對新冠病毒的流行,拉丁美洲和中東的許多國家也是如此。

社論最後指出,有證據顯示大陸政府巨大公共衛生投入已成功挽救成千上萬的生命,此時高收入國家正面臨各自國內疫情爆發,各國必須承擔合理的風險並採取更果斷的行動應對疫情,限制公眾自由可能對大眾生活與社會經濟造成短暫負面影響,但各國都應該拋棄這種負面影響的恐懼,應堅定選擇暫時限制公眾自由,並將其作為控制新冠病毒傳播的措施之一。

(中時電子報)