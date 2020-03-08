至尊公主號（The Grand Princess）6日的檢測結果顯示有19位船組員確診感新冠肺炎，乘客感到不安，但美總統川普稱他希望乘客留在船上，好讓美國確診數不會增加。但此言一出立即惹火船上乘客，甚至有人要川普上船送餐，體驗一下遭隔離的人民感受。

"He's more than welcome to come on to the ship with us and serve us our dinners and bring me my towels." Debbie Loftus, an American quarantined on the Grand Princess, responds to President Trump saying he'd be inclined to keep all passengers on the ship. https://t.co/pl7wzTnz1O pic.twitter.com/ZKjRVDXFBY — CNN (@CNN) March 7, 2020

據美國有線電視新聞網報導，原本計畫在郵輪上替父親慶生的乘客塔斯（Debbie Loftus）接受訪問時不悅地表示，「歡迎川普到船上來，幫我們送餐和提供毛巾」，更令他不滿的是，他是看了電視報導才知道至尊公主有船組人員確診，全船要準備被隔離了，「沒在第一時間通知我們，讓我們感到非常憤怒」。

除此之外，也有乘客感覺自己像是先前隔離在日本橫濱港的鑽石公主號2.0版，也有乘客抱怨飲食「蛋和馬鈴薯都是冷的，沒有鹽和胡椒，而且沒有咖啡」，焦躁情緒升溫。

由於至尊公主號船上前一趟旅程中有一位旅客病逝，並成為加州新冠肺炎死亡首例，消息一出讓在船上旅客不安情緒倍增。至尊公主號2月11日從舊金山出發前往墨西哥， 21日郵輪返回舊金山，多數乘客下船，其中62名乘客續航，並有新一批2000多名乘客加入旅程，前往夏威夷，原訂3月5日抵達墨西哥，7日返回舊金山結束行程。

兼任疫情指揮官的副總統彭斯（Mike Pence）這個週末會把停泊在舊金山的至尊公主號導引至「非商業的港口」，但地點目前仍未知數。為了檢測船上乘客，美方已派直升機從空中把46個檢測試劑的工具遞送到至尊公主號，乘客被要求待在船艙。

(中時電子報)