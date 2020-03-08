至尊公主號（The Grand Princess）6日的檢測結果顯示有19位船組員確診感新冠肺炎，乘客感到不安，但美總統川普稱他希望乘客留在船上，好讓美國確診數不會增加。但此言一出立即惹火船上乘客，甚至有人要川普上船送餐，體驗一下遭隔離的人民感受。
據美國有線電視新聞網報導，原本計畫在郵輪上替父親慶生的乘客塔斯（Debbie Loftus）接受訪問時不悅地表示，「歡迎川普到船上來，幫我們送餐和提供毛巾」，更令他不滿的是，他是看了電視報導才知道至尊公主有船組人員確診，全船要準備被隔離了，「沒在第一時間通知我們，讓我們感到非常憤怒」。
除此之外，也有乘客感覺自己像是先前隔離在日本橫濱港的鑽石公主號2.0版，也有乘客抱怨飲食「蛋和馬鈴薯都是冷的，沒有鹽和胡椒，而且沒有咖啡」，焦躁情緒升溫。
由於至尊公主號船上前一趟旅程中有一位旅客病逝，並成為加州新冠肺炎死亡首例，消息一出讓在船上旅客不安情緒倍增。至尊公主號2月11日從舊金山出發前往墨西哥， 21日郵輪返回舊金山，多數乘客下船，其中62名乘客續航，並有新一批2000多名乘客加入旅程，前往夏威夷，原訂3月5日抵達墨西哥，7日返回舊金山結束行程。
兼任疫情指揮官的副總統彭斯（Mike Pence）這個週末會把停泊在舊金山的至尊公主號導引至「非商業的港口」，但地點目前仍未知數。為了檢測船上乘客，美方已派直升機從空中把46個檢測試劑的工具遞送到至尊公主號，乘客被要求待在船艙。
(中時電子報)
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