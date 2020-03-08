就算籃網目前位居東區第7，晉級季後賽希望濃厚，籃網仍在7日晚間突然宣布，將跟總教練艾金生分道揚鑣，剩下球季將由助理教練雅克沃恩擔任臨時主帥，消息一出震撼整個聯盟，不過《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，艾金生將在教練市場很受歡迎。

艾金生從2016-17年球季開始接掌籃網兵符，3個多球季下來，累計執教戰績118勝190敗，勝率僅3成83，但在他擔任籃網教頭期間，始終沒獲實質性補強，本季好不容易挖來杜蘭特、厄文兩大頂級球星，卻因傷痛問題幾乎沒怎麼打。

不過艾金生本季逆勢操作，藉由重用丁維迪、利佛特、喬哈里斯、賈瑞特艾倫等人，仍搶下28勝34敗，儘管目前只領先東區第8魔術0.5場勝差，卻跟東區第9巫師之間擁有5場勝差，確實很有機會連兩年闖進季後賽，他卻突然遭到開除。

籃網開除艾金生的主因，還是想在杜蘭特、厄文兩人下季傷癒復出之前，趕緊請來一名大牌教練坐鎮，所以才挑當前這個詭異的時間點開除艾金生，直接無視杜蘭特在去年夏天加盟籃網後表示，最後選擇加入籃網，主因之一就是艾金生。

幸好「沃神」沃納洛斯基隨即爆料，艾金生將在自由教練市場很受歡迎，尤其是那些打算重建的球隊，不管是他的性格或戰績都證明他非常適合帶領這類球隊，相信不用多久時間就會傳出他的未來新動向。

(中時 )