美式賣場好市多廣受民眾歡迎，不少特殊的食物、甜點更是炙手可熱。但有網友開心到好市多買了京醬烤雞披薩，打開一看卻傻眼，直呼賣像也太差，吃下去只有鹹味，網友一看照片也紛紛表示：「這是黑暗料理吧...」、「我還以為是墨魚披薩」。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出照片，抱怨「為什麼Costco不賣夏威夷披薩」，只好買京醬烤雞披薩，但打開後根本傻眼。透過照片可以看到，餐盒內的4片披薩烤得焦黑，根本分不清楚上面的食材，讓人食慾盡失。原PO表示自己吃下去也只吃得到鹹味，根本吃不出裡面有什麼東西。

照片曝光也引起網友熱議：「這是黑暗料理吧」、「我以為是墨魚披薩」、「原來是養生竹炭口味啊」、「這在火災現場烤的吧」、「這不退貨不行」、「一看照片還以為上面一堆動物屍體...」、「這款真的超雷」、「這已經不是賣像不佳的問題了...」。

(中時電子報)