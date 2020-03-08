馬來西亞一名正妹周甄娜，甜美的外表、火辣的身材擁有百萬粉絲，她傲人的上圍配上纖細的螞蟻腰更是讓人不忍轉移目光，也讓人紛紛直呼「不科學」。

被稱為「大馬真人版娜美」的Jenna 周甄娜，除了經營直播與抖音外，時常在IG上分享生活與火辣身材，她日前PO出在籃球場抱球的陽光照片，也讓網友驚呼「太犯規了」、「我見到4個波」、「這能專心打球嗎...」

(中時電子報)