螞蟻腰女神挺「車頭燈」抱籃球 網驚呼：我見到4個... 18:042020/03/08 中時電子報 湯萱樂 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周甄娜PO出在籃球場抱球的陽光照片。(翻攝自IG jenna_chew) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞一名正妹周甄娜，甜美的外表、火辣的身材擁有百萬粉絲，她傲人的上圍配上纖細的螞蟻腰更是讓人不忍轉移目光，也讓人紛紛直呼「不科學」。 在 Instagram 查看這則貼文 Play a basketball game with me🏀👌 @jennachew_ @jennachewlife Jenna 周甄娜 🇲🇾（@jenna_chew）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 12 日 下午 10:23 張貼 被稱為「大馬真人版娜美」的Jenna 周甄娜，除了經營直播與抖音外，時常在IG上分享生活與火辣身材，她日前PO出在籃球場抱球的陽光照片，也讓網友驚呼「太犯規了」、「我見到4個波」、「這能專心打球嗎...」 太正了！BMW美女業務陪試駕貼身制服氣囊好繃 正妹脫光光如廁門突然開了... 艷遇的陌生正妹好熟悉摟了一問才知她是... (中時電子報) #籃球 #女神 #正妹 #身材 #螞蟻腰 #周甄娜 #車頭燈 #打籃球 #不科學 #娜美 也許您會感興趣 推薦閱讀 美8次意外降息..台股沒一頭熱 04:102020/03/05 財經要聞 滬指收跌1.21％ 終止連四漲 15:522020/03/06 財經 社會熱門新聞 新婚玩48小時馬拉松性愛 新娘被性虐後庭慘死 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 螞蟻腰女神挺「車頭燈」抱籃球 網驚呼：我見到4個... - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 乾妹被騙砲 乾哥相挺遭20多人砍殺丟包 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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