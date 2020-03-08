澳洲音樂家 Brett Dean。（取自臉書）

資深媒體人董智森。（取自《小董真心話》直播）

澳洲一名音樂家來台演出後，於境外確診新冠肺炎，因男子入境台灣時已出現咳嗽症狀，研判為先前在境外時染疫。資深媒體人董智森怒轟，現在他們是神，他偏偏就是要怒戰天神。

中央流行疫情指揮中心6日公開音樂家來台活動時序，並匡列147名接觸者，7日匡列的接觸者再增至400多人，其中7人需進行採檢，2人陰性，其餘採檢中。

陳時中說澳洲音樂家與觀眾距離2公尺，董智森怒轟，胡說八道，難道澳洲音樂家不吃不喝不睡？且澳洲音樂家有坐到觀眾席上，陳時中的研判是錯的！

董智森指出，政府輕描淡寫，說不嚴重。如果不嚴重，為何要隔離？澳洲音樂家在入境時就被咳嗽，在台灣還去看醫生，參加表演，回到澳洲馬上確診。

董智森舉例，如果在大陸台商咳嗽，會不會讓台商上飛機？不會，當時武漢包機有3個人被拉下來，沒辦法上飛機。但澳洲人可以，澳洲人有咳嗽，為何可以上飛機？她如果是台商或是大陸人，一定不會讓他上飛機。

董智森說，武漢台商後來也沒有再增加確診人數，全中國大陸台商只有3人確診，2個在武漢，1個在深圳，而且都已痊癒。

董智森諷刺，因為他們是神，不能罵他們，每天都在歌頌他們，根本天天在搞政治，看不下去！

(中時電子報)