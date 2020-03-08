中國大陸福建泉州一處用於隔離新冠肺炎密切接觸者的旅館，今晚7時許倒塌，約70多人受困，截至晚間近11時已救出35人。據稱，這座建築原先為鋼結構建築，事發前曾進行地基施工。

《中央社》綜合陸媒報導，晚間7時許，福建省泉州市鯉城區南環路的欣佳酒店發生倒塌。鯉城區工作人員表示，這座旅館是當地用於隔離2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）密切接觸者的隔離點。

報導稱，這些隔離者並非疑似病例，只是從湖北、溫州等疫情重點地區過來，而在欣佳酒店統一隔離觀察。

這間旅館於2018年6月開業，共有80間客房。報導引述附近一間商戶表示，旅館原先是鋼結構建築，可能用於停車場或廠房，後來被旅館老闆接手，重新裝修。一位員工則表示，事發前旅館房東曾對房屋進行過與地基相關的施工。

目睹大樓倒塌的目擊者則表示，晚間7時20分，他聽到欣佳酒店傳來巨大聲響，以為是爆炸，出門一看，發現巨響來自酒店的鋼化玻璃碎裂，「然後就眼見著整棟樓倒塌下來，露出裡面的鋼結構，這是不到幾秒鐘的時間」。

報導表示，福建消防總隊已調派泉州消防救援支隊26車147人趕赴現場救援，並調派廈門、莆田、福州消防救援支隊3支重型地震救援隊增援。

(中時電子報)