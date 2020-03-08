來自高雄的神諭咖啡在台中市廍子區開設大城一號店，造型創意十成為當地新亮點。（盧金足攝）

「四月泊樂」在北屯地區的房市一級戰場，開創出「啡」常佳績。（盧金足攝）

「四月泊樂」建案訴求為國際網球中心森態運動宅，強調一個家享受一整個社區公設會館。（盧金足攝）

近年來大坑地區的粉紅色情人橋與廍子公園，假日人潮多，成為觀光勝地。（盧金足攝）

「四月泊樂」建案訴求為國際網球中心森態運動宅，強調一個家享受一整個社區公設會館。（盧金足攝）

台中市北屯廍子公園近來因為黃花風鈴木盛開，被譽為台中最美的公園，緊臨的粉紅色情人橋周遭人潮湧現，遊客紛被一家造型創意十足的咖啡店吸引，頓成當地新亮點，這家來自高雄的神諭咖啡，為大城營建機構異業合作的大城一號店，大城在北屯新建案「四月泊樂」七日公開，打出賞樣品屋免費招待品咖啡，不只成為熱門拍照打卡地點，更吸引很多民眾來賞屋，坐擁廍子公園綠地優勢，銷售已破六成。

大城營建機構董事長特助賴亮成，規畫建案競爭力，突破傳統接待中心的銷售方式，開闢招徠客源的新平台，與神諭咖啡創辦人陳叡維共同打造神諭咖啡跨足中台灣的首家咖啡店

，凸顯建案特色，成為北屯熱銷指標建案。

賴亮成表示，喝到好咖啡樂於與大家分享，近年來大坑地區的情人節與廍子公園，假日人潮多，為讓大家能多佇足欣賞美景，提供美味咖啡，還有專屬大城營建機構的大城一號咖啡豆，而且咖啡館造型設計成北歐簡約風的咖啡館，民眾可以來咖啡館坐在靠窗的位子，欣賞粉紅情人橋的浪漫美景，也可以帶小朋友來拍照遊憩，創造出生活美學。

身為大城營建機構二代，從基層做起一步一腳印，賴亮成為大城社區住戶連繫成家族的向心力，用心經營「大城小食光卡」，鏈結大城家族與新興商圈店家的生活美學，目前有上百家商店異業合作，形成具有特色的大城新食尚地圖，獲得廣大迴響。

走過卅年建築歷程，大城營建機構專注建築的深度與廣度，相挺年輕人輕鬆成家，今日公開的「四月泊樂」熱銷，位在北屯區景賢路的情人橋畔，打造國際網球中心森態運動宅，強調一個家可以享受一整個社區公設會館。

賴亮成以小家庭首購族群為例，住宅空間使用性已經不一樣

，如現在付費外送經濟盛行，有的家庭成員下班後，用餐除了靠外送，即使自己料理，也會朝少油少鹽健康取向，廚房與餐廳成為家人使用率高的場域。

此外，為增加降低噪音效果，地板加厚，住在大樓不受上下樓層的噪音干擾，樓地板隔音達到降噪，優質的建材之外，考量坪效的設計，提供輕裝潢，設計收納的鞋櫃，貼心規畫增加生活品質，空間感便佳。

去年秋季大城營建機構在廍子公園舉辦「大城卅蜂收野餐趴

」，廣邀大城社區住戶共同參與活動，千人同歡聆聽爵士、共享美食，並和公益團體合作，現場來賓捐款兌換餐券，讓愛心涓滴成流，回饋社會。

近年來大城深耕北屯廍子重劃區，被譽為「廍子王」，為深植在地社區服務，特別在「四月泊樂」接待會館旁邀請高雄知名「神諭咖啡」團隊進駐，咖啡師傳遞專業熱情，將醇厚咖啡美學融入日常體驗，很多民眾被咖啡香吸引，大城在官網提供「四月泊樂」的建案資訊，心儀的民眾進一步到接待中心賞屋，與廍子公園為鄰的地利條件，增加很多買氣。

賴亮成強調，「神諭咖啡」的咖啡師專業沖煮的咖啡，很多愛喝咖啡的朋友聞香而來，「四月泊樂」還開設精彩的咖啡課程，由通過SCA精品咖啡協會認證、參加WCE世界盃台灣選拔等國際比賽的咖啡師，煮出一杯好喝的咖啡，在北屯地區的房市一級戰場，開創出「啡」常佳績。

(中時 )