突發！剛剛福建泉州一酒店倒塌 聲響很大！網友：是指定隔離酒店 5層鋼結構佳欣酒店倒塌，目前正在救援中

用作新冠肺炎隔離旅館的福建泉州市欣佳酒店7日晚間7時發生坍塌事故，原被困70人已陸續救出，至午夜0時30分為止，已救出43人。據曾在事發樓房內做生意的商戶指出，欣佳酒店所在的樓層原為一整個大廳，後加砌多道牆隔出客房。事故發生後當地鄰戶傳出日前地基曾施工多日，是否因為建築大幅變更結構引發事故，還有待進一步調查。

據《新京報》報導，位於泉州市鯉城區常泰街道南環路的欣佳快捷酒店，該酒店為福建省外疫情重點地區人員在泉州的集中醫學觀察點。事故發生後，省政府與泉州市政府立即組織搜救，出動各種吊車、起重機、挖掘機等應急救援車輛36部、消防車輛67部、救護車15部，現場消防、醫務及其他救援人員700餘人進行搶救。

據曾於欣佳酒店做生意的商戶表示，酒店所在樓層曾大幅變更結構，大廳砌多道牆面改為客房，大樓曾出現樓板承重力不足的現象。（圖／新華社）

報導說，截至凌晨0時30分，70名被困人員已陸續救出43人。據一名曾在事發樓房內做生意的商戶介紹，欣佳酒店所在的樓層原為一整個大廳，後加砌多道牆隔出客房。

該名商戶指出，倒塌酒店所在樓至少有7層，寬約120米，進深約30米。整個建築為鋼架結構，地板也是水泥石子澆灌。此前建築的一層為汽車維修、銷售店鋪，二層至六層為足浴店和欣佳酒店，七層為員工宿舍。2017年之前，每一層都是一個開闊的大廳。樓上要開欣佳酒店，2017年開始拉來水泥和磚，把寬敞的大廳砌牆，隔成了一個一個的小房間，2018年酒店開始營業。不過此一情況尚未能獲得酒店方核實。

商戶表示，酒店在裝修期間曾引發同樓商戶對承重能力的擔憂。「在酒店裝修的那兩三個月，因為壓力問題，我們一樓商戶的門窗玻璃被擠壓炸裂五六塊，後來覺得房子太危險，我就搬走了。」

(中時電子報)