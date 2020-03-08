知名酒店對面理髮廳2樓起火，警消破門而入灌救，幸無人傷亡 03:182020/03/08 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市中西區天上人間酒店對面理髮廳深夜起火，警消破門並爬入2樓灌救。（程炳璋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市中西區民生路與金華路口，一家知名酒店對面的理髮廳2樓後方8日凌晨1時許傳出火警，大量濃煙從門窗竄出，警消人員架梯爬入2樓灌救並察看，幸民宅內無人居住。 影片：https：／／youtu.be／Sjm6Ubn9Yp0 (中時 ) #警消 #理髮廳 #知名酒店 #酒店 #警消人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情重創旅遊業 陸月損逾2兆 04:092020/03/04 話題觀察 陸疫情趨緩 9成酒店恢復營業 04:092020/03/04 話題觀察 炊煮不慎引火災 三重婦聽電話指示脫困 12:352020/03/04 社會 台大公共衛生大樓火警 急疏散526師生 17:122020/03/04 社會 3300元「P」掉度假飯店！台北晶華推吃飽睡足30小時優惠 16:042020/03/05 財經 延遲退房遜了！每人3300 晶華讓你睡滿30小時 17:042020/03/05 財經 訂1晚、住31小時！國際豪華飯店早住晚退1777元起搶客 17:522020/03/05 旅遊 泉州新冠肺炎隔離酒店坍塌 約70人被困 已救出38人 21:442020/03/07 兩岸 影〉泉州賓館倒塌43人獲救 傳大幅變更結構曾爆爭議 01:212020/03/08 兩岸 台南理髮廳2樓起火 幸無人傷亡 03:152020/03/08 社會 社會熱門新聞 火車月台羞見活春宮！他緊抓女圓尻「全力衝刺」 - 社會 女教師洗澡被看光 男老師偷窺竟沒事 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 挖掉妻子的苦瓜被罵慘 96歲翁一句閃瞎孫 - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。