台南市中西區民生路與金華路口，一家知名酒店對面的理髮廳2樓後方8日凌晨1時許傳出火警，大量濃煙從門窗竄出，警消人員架梯爬入2樓灌救並察看，幸民宅內無人居住。

影片：https：／／youtu.be／Sjm6Ubn9Yp0

(中時 )

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