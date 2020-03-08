台南理髮廳2樓起火 幸無人傷亡

台南市中西區民生路與金華路口，一家知名酒店對面的理髮廳2樓後方8日凌晨1時許傳出火警，大量濃煙從門窗竄出，警消人員架梯爬入2樓灌救並察看，幸民宅內無人居住。

起火理髮廳就位在民生路與金華路口，天上人間酒店對面民宅2樓，8日凌晨突然冒出大量白色濃煙，消防人員獲報前往，窗戶已冒出火舌，警消擔心有人受困屋內，一邊破門，一邊架梯爬入2樓窗戶，幸未發現有人居住。

起火點疑似在理髮廳後方佛堂，警消人員花15分鐘將火勢撲滅，屋主表示不需火調，並連絡理髮廳經營者，警消陸續收隊。

(中時 )